Pozzuoli via libera alla doppia definizione agevolata | cancellati sanzioni e interessi per cittadini e imprese

Da puntomagazine.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio Comunale di Pozzuoli ha approvato due provvedimenti che permettono a cittadini e imprese di regolarizzare i debiti. Le nuove norme eliminano sanzioni e interessi sulle somme dovute, facilitando il pagamento. La decisione riguarda la doppia definizione agevolata, e le misure sono state approvate all’unanimità. La misura è destinata a rendere più semplice la situazione di chi ha pendenze con il Comune.

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Il Consiglio Comunale di Pozzuoli ha approvato due provvedimenti che consentiranno ai cittadini e alle imprese di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando dell’eliminazione di sanzioni e interessi.. Le due misure riguardano ambiti diversi ma sono complementari: il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, relativo ai tributi e alle entrate gestite direttamente dal Comune; l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (rottamazione quinquies), che riguarda invece i crediti comunali già trasmessi ad ADER. Per quanto riguarda le entrate comunali, potranno essere definiti gli avvisi relativi a IMU, TARI, canoni idrici e canoni patrimoniali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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