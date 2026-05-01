A Spoltore via libera alla definizione agevolata dei tributi comunali

A Spoltore è stata approvata la definizione agevolata dei tributi comunali. L'assemblea comunale ha anche approvato il rendiconto finanziario e il regolamento relativo a questa procedura, che include le opportunità previste dalla normativa nazionale. La delibera consente ai contribuenti di regolarizzare le posizioni tributarie attraverso questa modalità agevolata. La decisione è stata presa durante una seduta dell'assemblea comunale.

A Spoltore deciso il via libera alla definizione agevolata dei tributi comunali.Insieme al rendiconto l'assise civica ha approvato il regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali, che raccoglie le opportunità della normativa nazionale "nella maniera più ampia possibile", come ha.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Definizione agevolata dei tributi, via libera in Giunta comunaleLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera all’adesione alla definizione agevolata dei tributi locali ai sensi... Rottamazione-quinquies a Monreale: al via la definizione agevolata dei tributi comunali, ecco come aderireMONREALE – L’Amministrazione Comunale di Monreale annuncia l’avvio della Definizione Agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Via libera alla rottamazione abbattere sanzioni e interessi per Imu e Tari; Spoltore, definizione agevolata dei tributi comunali: via libera alle sanzioni e interessi; Dopo quasi un anno Fatime 'torna a casa': la salma della 12enne annegata a luglio può essere rimpatriata; Approvato il Rendiconto di gestione. Sborgia: I numeri sono chiari. A Spoltore via libera alla definizione agevolata dei tributi comunaliA Spoltore deciso il via libera alla definizione agevolata dei tributi comunali. Insieme al rendiconto l'assise civica ha approvato il regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali, ch ... ilpescara.it Nuova Pescara, a Spoltore via libera al referendum, si vota il 14 giugnoA Spoltore si svolgerà un nuovo referendum finalizzato a confermare o meno il percorso verso la nuova città di Pescara, frutto della fusione con il capoluogo adriatico e Montesilvano. Si voterà ... ansa.it Cari Spoltoresi, avete seguito il consiglio comunale Noi non ci siamo riusciti perché la seduta non è stata trasmessa in “diretta“ come avviene invece di solito. Potete raccontarci qualcosa su ciò che è accaduto Ai nostri politici chiediamo il perché del proble - facebook.com facebook