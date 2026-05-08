È stata approvata la definizione agevolata delle entrate comunali, offrendo a cittadini e famiglie l’opportunità di regolarizzare le proprie posizioni fiscali. La misura viene considerata un risultato rilevante per la comunità locale, che potrà usufruirne per chiarire eventuali pendenze tributarie. La proposta mira a facilitare le pratiche di regolarizzazione e a sostenere chi si trova in difficoltà con il pagamento delle tasse dovute al Comune.

Tempo di lettura: 2 minuti L’approvazione della definizione agevolata delle entrate comunali rappresenta un risultato importante per la nostra comunità e soprattutto un’opportunità concreta per tanti cittadini e famiglie che intendono regolarizzare la propria posizione tributaria. Abbiamo voluto mettere in campo una misura equilibrata e responsabile che consente ai cittadini di sanare la propria posizione con condizioni agevolate e sostenibili, permettendo allo stesso tempo al Comune di proseguire nel percorso di risanamento e consolidamento finanziario avviato in questi anni. Questo provvedimento è stato possibile grazie al lavoro serio, costante e rigoroso portato avanti dall’Amministrazione comunale sui conti dell’Ente.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pietrelcina, Cardone: “Definizione agevolata un’opportunità concreta per cittadini e famiglie”

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