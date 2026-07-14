Durante un episodio di Waterpolo Preview, trasmesso su YouTube, Francesco Postiglione ha commentato la retrocessione di una squadra giovanile, sottolineando che questa decisione dovrebbe far riflettere il movimento. Ha parlato anche delle differenze tra i campionati maschile e femminile, evidenziando le questioni legate alla gestione delle squadre giovanili e alle scelte fatte nel settore.

Francesco Postiglione è stato l’ospite dell’ultima puntata di Waterpolo Preview, in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’ex giocatore e ora commentatore tecnico di Raisport ha analizzato quanto avvenuto tra campionato maschile e femminile. Si parte con il successo dell’Ekipe Orizzonte Catania: “ Sicuramente Gara-3 è stata avvincente e bella. Per due tempi molto equilibrata. L’Ekipe aveva iniziato molto bene cercando di continuare dove aveva lasciato in Gara-2 dove, dall’inizio alla fine, aveva messo in vasca tutta la sua forza. La SIS ha reagito trovando una buona percentuale in superiorità numerica e varchi sfruttando le sbavature dell’Ekipe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Postiglione: “La retrocessione dell’U18 deve far riflettere il movimento. Facciamo le cose giuste con i ragazzini?”

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