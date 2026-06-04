L’Italia ha iniziato la Nations League femminile di volley 2026 con una vittoria per 3-0 contro la Bulgaria a Brasilia. Dopo l’esordio, il capitano ha dichiarato che la squadra ha fatto le cose giuste al momento giusto. Un’altra giocatrice ha descritto un episodio in cui ha tirato su un pallone di piede durante il match. La partita si è conclusa senza particolari incidenti, segnando l’inizio della competizione per le azzurre.

L’Italia ha incominciato con una vittoria la propria avventura nella Nations League 2026 di volley femminile, sconfiggendo la Bulgaria con un netto 3-0 in quel di Brasilia. La nostra Nazionale è stata brava a prendere il largo nei primi due set, mentre nella terza frazione è riuscita ad annullare un set-point e a chiudere i conti con il massimo scarto: si tratta del 37mo successo consecutivo in incontri ufficiali per le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo. La schiacciatrice Merit Adigwe ha manifestato grazie gioia ai canali federali: “È stata una bellissima partita, la prima partita di Nations League. Siamo riuscite a sbloccare il match nei momenti di difficoltà facendo le cose giuste nel momento giusto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adigwe: “Esordio in Nations League, facciamo le cose giuste nel momento giuste”. Fersino: “Tirato su un pallone di piede…”

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