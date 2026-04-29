Roma il presidio di solidarietà dell’Anpi per i manifestanti feriti | Sparateci noi le cose le facciamo alla luce del sole

A Roma, un presidio di solidarietà organizzato dall’Anpi ha preso posizione dopo l’episodio in cui due manifestanti sono stati colpiti da colpi di pistola a pallini durante una manifestazione del 25 aprile. I partecipanti si sono riuniti per esprimere il loro sostegno e per ribadire la volontà di affrontare le contestazioni pubblicamente e senza timori. L’evento si è svolto alla presenza di diversi attivisti e cittadini.

Una manifestazione di solidarietà dopo i colpi di pistola a pallini su due manifestanti dell’ Anpi al corteo del 25 aprile. L’Associazione dei partigiani italiani assieme a Cgil, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Cambiare Rotta e Osa in piazza in per stare simbolicamente accanto a Rossana Gabrieli e al marito Nicola Fasciano, bersagli dell’intimidazione nel giorno della Festa della Liberazione. Al presidio, al Parco Schuster, luogo dell’accaduto, alcune centinaia di manifestanti. “Siamo orgogliosi di portare il fazzoletto dell’Anpi al collo perché i nostri partigiani e le nostre partigiane ce l’hanno donato”, dichiara la presidente di Anpi Roma Marina Pierlorenzi.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, il presidio di solidarietà dell’Anpi per i manifestanti feriti: "Sparateci, noi le cose le facciamo alla luce del sole" Notizie correlate Spari 25 aprile: le immagini dell'agguato contro i due manifestanti Anpi (video)A bordo di uno scooter, con indosso casco integrale e giacca mimetica, con un'arma da softair ha esploso tre colpi contro Rossana Gabrieli e Nicola... Spaccio a Bologna, circolava con le dosi preconfezionate e vendeva droga alla luce del sole: arrestatoUn arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di mercoledì 6... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Roma, conferito dal Municipio I il Premio Presidio Culturale Italiano a Luciana Romoli; Sito Istituzionale | A Luce Luciana Romoli il Premio Presidio Culturale Italiano; Lamberto Pignotti. Agitatore verbo-visivo, militante a Roma e il presidio del VII Municipio; Roma, ecco il video del presidio della rete No Kings a piazza Capranica contro il decreto sicurezza. ROMA: ARRESTATO UN RAGAZZO DI 21 ANNI DELLA COMUNITA’ EBRAICA PER GLI SPARI DEL 25 APRILEC’è un fermo per i colpi di pistola ad aria compressa sparati al termine del corteo per il 25 aprile nei pressi di Parco Schuster a Roma, dove sono rimasti feriti due attivisti dell'Anpi. Si tratta di ... radiondadurto.org Ostia, protestano i lavoratori dello stabilimento Arcobaleno: «Chiarezza e giustizia per il mare di Roma»Il presidio sotto la sede del X Municipio: in piazza tra striscioni e fumogeni, anche abbonati e imprenditori. La Confcommercio: lidi chiusi, perdite per 25 milioni di euro ... roma.corriere.it ROMA Il mio sogno prende forma concreta quando incontriamo aziende così. Propense al sociale ! Dare a più ragazzi possibile le stesse possibilità che ha Andrea #ibambinidellefate - facebook.com facebook Ciclismo, Roma ancora capitale del Giro Per il quarto anno di fila la Città Eterna ospiterà l’arrivo x.com