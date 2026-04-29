Roma il presidio di solidarietà dell’Anpi per i manifestanti feriti | Sparateci noi le cose le facciamo alla luce del sole

Da lapresse.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, un presidio di solidarietà organizzato dall’Anpi ha preso posizione dopo l’episodio in cui due manifestanti sono stati colpiti da colpi di pistola a pallini durante una manifestazione del 25 aprile. I partecipanti si sono riuniti per esprimere il loro sostegno e per ribadire la volontà di affrontare le contestazioni pubblicamente e senza timori. L’evento si è svolto alla presenza di diversi attivisti e cittadini.

Una manifestazione di solidarietà dopo i colpi di pistola a pallini su due manifestanti dell’ Anpi al corteo del 25 aprile. L’Associazione dei partigiani italiani assieme a Cgil, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Cambiare Rotta e Osa in piazza in per stare simbolicamente accanto a Rossana Gabrieli e al marito Nicola Fasciano, bersagli dell’intimidazione nel giorno della Festa della Liberazione. Al presidio, al Parco Schuster, luogo dell’accaduto, alcune centinaia di manifestanti. “Siamo orgogliosi di portare il fazzoletto dell’Anpi al collo perché i nostri partigiani e le nostre partigiane ce l’hanno donato”, dichiara la presidente di Anpi Roma Marina Pierlorenzi.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Roma, il presidio di solidarietà dell’Anpi per i manifestanti feriti: "Sparateci, noi le cose le facciamo alla luce del sole"

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