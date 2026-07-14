Porto San Giorgio non arriva alla cena con gli amici | Roberto Sollini trovato morto fulminato da un malore durante l' immersione subacquea

Un turista marchigiano di Porto San Giorgio è stato trovato morto durante un’immersione a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò. Non è arrivato alla cena con gli amici e il suo corpo è stato scoperto dopo un malore improvviso. La vittima è stata fulminata da un malore durante l’attività subacquea. La scomparsa è avvenuta ieri, mentre si trovava in vacanza in Salento.

NARDÒ - Non arriva alla cena con gli amici: Roberto Sollini trovato morto, fulminato da un malore durante l'immersione subacquea. Il turista marchigiano di Porto San Giorgio, in vacanza in Salento, era scomparso ieri mentre faceva una immersione subacquea a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò. La vittima è Roberto Sollini, di 64 anni. L'uomo sarebbe morto dopo un malore. A dare l'allarme e a fare scattare le ricerche, nella tarda serata di ieri, erano stati gli amici, preoccupati per il mancato arrivo dell'uomo all'appuntamento che avevano al ristorante. Il corpo è stato recuperato alle prime ore di questa mattina dai sub del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Bari, a poche decine di metri dalla boa di segnalazione utilizzata durante l'immersione. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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