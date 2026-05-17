Malore durante un’immersione a Porto Azzurro | muore 61enne era in vacanza all’isola d'Elba

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 61 anni è deceduta a Porto Azzurro mentre si trovava in acqua durante un’immersione subacquea. La donna, che era in vacanza sull'isola d'Elba, ha accusato un malore improvviso mentre si trovava sott'acqua. Soccorsi e forze dell'ordine sono intervenuti sul posto, ma non è stato possibile salvarla. Sono in corso verifiche per chiarire le cause dell'incidente. La vittima era considerata un’esperta appassionata di immersioni.

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Una 61enne è morta a Porto Azzurro durante un’immersione subacquea. Appassionata ed esperta, ha accusato un malore mentre si trovava in acqua. Inutili i soccorsi del 118, dell’automedica e dell’elisoccorso Pegaso. La Capitaneria di porto ha avviato accertamenti e disposto il sequestro delle attrezzature. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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