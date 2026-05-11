Ancona i 50 giorni di fuoco del porto tra traghetti crociere e yacht | il gran finale di Garofalo in attesa di Carloni

A Ancona, il porto sta vivendo un periodo intenso, con attività che vanno dai dragaggi ai traghetti, coinvolgendo anche crociere e yacht. Sono ancora diverse questioni in fase di definizione, con scadenza fissata al 30 giugno, data in cui terminerà il mandato del commissario incaricato. La gestione di queste operazioni si svolge in un clima di attesa e di lavoro continuo, senza interruzioni significative.

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ANCONA - Dai dragaggi ai traghetti, il porto non si ferma. Sono tante le partite ancora aperte e che dovranno trovare compimento entro il 30 giugno, quando scadrà il mandato da commissario di Vincenzo Garofalo, nell’attesa che si concretizzi la nomina di Mirco Carloni a presidente dell’Autorità portuale (oggi il via libera di Acquaroli, già anticipato al Corriere). I documenti Un calendario fitto di scadenze quello dei prossimi 50 giorni. A partire da quella più prossima, che entro sabato dovrà portare l’Authority a inviare al Ministero dell’Ambiente le integrazioni richieste lo scorso 27 aprile nell’ambito della procedura di ViaVas del progetto del banchinamento per grandi navi da crociera del molo Clementino.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, i 50 giorni di fuoco del porto tra traghetti, crociere e yacht: il gran finale di Garofalo (in attesa di Carloni) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Porto di Ancona, Garofalo rilancia l’intermodalità: binari più lunghi alla darsena Marche e dragaggi per navi più grandiVERONA - “Una strategia definita e investimenti programmati per lo sviluppo dell’intermodalità nel porto di Ancona, parte di un sistema Paese sempre... Porti sempre più inquinati, le città italiane a rischio ambientale tra crociere e traghettiI porti sono infrastrutture fondamentali per l’economia globale, ma anche uno dei punti critici per l’inquinamento nelle città costiere. Argomenti più discussi: Mostra, la felicità e il benessere negli scatti di cinquanta fotografi; La piscina olimpionica di Passo Varano è realtà. Lavori conclusi con tre mesi di anticipo; Pnrr ad Ancona, dal Mercato al tiro a segno. Diteci quando saranno operativi. Chi è è più avanti e chi è ancora indietro; Meteo MARCHE Video: previsioni aggiornate.