Il sindaco di Pontedera ha rivolto un appello ai tifosi, chiedendo di mantenere fiducia nel progetto sportivo, sottolineando l’importanza di affrontare le sfide con coraggio e visione. Le sue parole sono arrivate in un momento di crescente attesa e tensione, con il clima cittadino che si fa più caldo. La richiesta è quella di sostenere la squadra e il percorso intrapreso, senza ulteriori dubbi o incertezze.

Pontedera, 14 luglio 2026 – In questa caldissima estate il clima intorno al Pontedera è diventato ancor più bollente negli ultimi giorni. In questa lunga ed esaustiva intervista e’ il sindaco Matteo Franconi a rasserenare tutti, invitando ad avere fiducia. Sindaco, quanto le fa male vedere che tra la proprietà brasiliana e la tifoseriacittà non sta sbocciando il feeling? “Io credo sia normale che ogni inizio porti con sé la necessità di prendere le misure con l’ambiente, allinearsi alle specificità dei contesti. Siamo evidentemente in una fase di assestamento in cui fa bene anche la tifoseria a tenere alta l’attenzione”. Come amministrazione, ha seguito e favorito, dopo una lunga trattativa, l’ingresso dell’attuale proprietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera, Franconi ai tifosi: “Fiducia nel progetto con coraggio e visione”

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