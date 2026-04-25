Conte ad Avellino | Fiducia nel progetto ora parola ai cittadini

Ad Avellino si è aperta ufficialmente la campagna elettorale del cosiddetto “campo largo” con l’inaugurazione del comitato cittadino, alla presenza del leader del Movimento Cinque Stelle. Durante l’evento, Giuseppe Conte ha espresso fiducia nel progetto politico e ha sottolineato che ora spetta ai cittadini decidere il proprio futuro attraverso le urne. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti locali e supporter del movimento.

Tempo di lettura: 3 minuti Ad Avellino si è aperta ufficialmente la campagna elettorale del “campo largo” con l’inaugurazione del comitato cittadino, alla presenza del presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte. L’appuntamento ha segnato anche la prima uscita pubblica di Nello Pizza come candidato sindaco, dando il via a una fase decisiva per il futuro amministrativo della città. Nel corso dell’iniziativa, Conte ha sottolineato il valore del percorso politico costruito negli ultimi mesi, evidenziando come il progetto sia nato da un confronto concreto tra le diverse forze coinvolte. “È stato realizzato un progetto politico molto serio – ha dichiarato – e confidiamo possa ottenere l’apprezzamento della comunità cittadina”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Conte ad Avellino: “Fiducia nel progetto, ora parola ai cittadini” Notizie correlate Leggi anche: Giustizia, la sfida del referendum. Intervista ad Anna Gallucci: "Separare le carriere per restituire fiducia ai cittadini" Amministrative, primo incontro pubblico per Di Rosa: "Nessun padrino politico, parola ai cittadini"Lunedì 2 marzo alle 17 alla villetta dello stadio Esseneto il candidato sindaco presenta il progetto civico “Tutti Insieme per una città normale”... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: LA PRESENTAZIONE DELLA GARA, ARBITRO E PRECEDENTI – Il Bari deve raccogliere punti ad Avellino per continuare a sperare nella salvezza…; Marchese: Avellino? Li condannai io: vogliono vendetta. Conte top player, ecco cosa serve all’Italia. Bagno di folla per Conte ad Avellino: Pizza ricordi gli impegni assunti con la cittàBagno di folla per il blitz di Giuseppe Conte, leader dei 5Stelle, ieri pomeriggio ad Avellino. Conte, che poche ore prima aveva partecipato ai festeggiamenti per il 25 aprile a Napoli, ha voluto fort ... irpiniaoggi.it Conte ad Avellino il 25 aprile: inaugurazione del comitato M5S e firmacopie del libro Una nuova primaveraSabato 25 aprile alle ore 16:00 ad Avellino, in Piazza Libertà n. 48, sarà inaugurato il nuovo comitato elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni amministrative della città. A ... irpinianews.it Dopo la battaglia in Aula, Conte e Schlein si contendono la sicurezza. L’accelerata a maggio. Di Luca Roberto Dopo aver denunciato "i fallimenti" del governo, ora i leader di M5s e Pd vogliono tornare a insistere sul dossier. L'evento dem con il sindaco Lo - facebook.com facebook Caressa: “Lukaku Ha ragione Conte. Già fatto con l’Inter. Ma la gratitudine”. Zazzaroni: “Ha questi…” x.com