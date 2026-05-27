Francesco Letizia ha accusato Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale di non voler vincere, sostenendo che non avrebbero il coraggio di comunicarlo ai tifosi. Le sue dichiarazioni sono state molto critiche nei confronti di entrambi, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle prove a supporto. La polemica riguarda presunte divergenze tra le intenzioni di chi gestisce la squadra e le aspettative dei sostenitori. Non ci sono state risposte ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Il Milan si prepara a vivere un nuovo "anno zero", l'ennesimo degli ultimi tempi. La mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League ha portato Gerry Cardinale ad una scelta drastica: esonerati con effetto immediato Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Una scelta forte, ma le responsabilità ora ricadono totalmente sul proprietario e su Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e suo fidato consigliere. Da tempo, tanti tifosi lamentano una mancanza di ambizione ai piani alti di Casa Milan. Una polemica che trova risposta nei risultati sportivi: un solo trofeo vinto da quando Cardinale è subentrato ad Elliott (La Supercoppa Italiana del 2025). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Letizia: “Ibra e Cardinale non vogliono vincere, ma non hanno il coraggio di dirlo ai tifosi”

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