Polizia di Stato ADP | Bene i rinforzi ma a Taranto l’emergenza organici resta
L’arrivo di 20 agenti della Polizia di Stato in provincia di Taranto è stato accolto come un segnale positivo, ma non ha eliminato la carenza di personale. La situazione organica rimane critica, con l’emergenza ancora presente sul territorio. La Polizia di Stato ha confermato che, nonostante i rinforzi, il problema degli organici non è stato risolto. La questione riguarda specificamente il mantenimento della sicurezza e l’efficacia delle attività di controllo nella zona.
Tarantini Time Quotidiano L’arrivo di 20 nuovi agenti della Polizia di Stato in provincia di Taranto rappresenta un segnale positivo, ma non basta a risolvere la grave carenza di organico che continua a interessare il territorio. È la posizione espressa dal Sindacato Autonomi di Polizia (ADP), che invita a guardare oltre il dato delle nuove assegnazioni. Secondo il sindacato, infatti, a fronte dei venti nuovi operatori destinati alla provincia, circa quaranta poliziotti hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti pensionistici. Un bilancio che, secondo l’ADP, determina un saldo negativo e lascia sostanzialmente irrisolta la situazione degli organici. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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