Polizia di Stato ADP | Bene i rinforzi ma a Taranto l’emergenza organici resta

Notizia in breve

L’arrivo di 20 agenti della Polizia di Stato in provincia di Taranto è stato accolto come un segnale positivo, ma non ha eliminato la carenza di personale. La situazione organica rimane critica, con l’emergenza ancora presente sul territorio. La Polizia di Stato ha confermato che, nonostante i rinforzi, il problema degli organici non è stato risolto. La questione riguarda specificamente il mantenimento della sicurezza e l’efficacia delle attività di controllo nella zona.