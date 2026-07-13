Carcere di Taranto la CISL FP | Organici insufficienti servono rinforzi immediati

Notizia in breve

La CISL FP di Taranto e Brindisi ha richiesto un intervento immediato per aumentare il personale nel carcere di Taranto, sottolineando che gli organici attuali sono insufficienti. La denuncia riguarda la condizione della struttura, che necessita di rinforzi urgenti per garantire un funzionamento adeguato. La richiesta è rivolta alle autorità competenti affinché intervengano senza ritardi.