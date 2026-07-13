Carcere di Taranto la CISL FP | Organici insufficienti servono rinforzi immediati
La CISL FP di Taranto e Brindisi ha richiesto un intervento immediato per aumentare il personale nel carcere di Taranto, sottolineando che gli organici attuali sono insufficienti. La denuncia riguarda la condizione della struttura, che necessita di rinforzi urgenti per garantire un funzionamento adeguato. La richiesta è rivolta alle autorità competenti affinché intervengano senza ritardi.
Tarantini Time Quotidiano La CISL FP Taranto Brindisi torna a denunciare la grave situazione della Casa Circondariale di Taranto e chiede un intervento urgente per il potenziamento degli organici. Il sindacato ha trasmesso una formale richiesta al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al Provveditorato regionale della Puglia e Basilicata affinché vengano adottate misure immediate per colmare le carenze di personale. Al centro della segnalazione c’è la condizione dell’area trattamentale, chiamata a operare in un istituto che ospita quasi 850 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 400 posti, con la presenza anche di numerosi detenuti affetti da patologie psichiatriche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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