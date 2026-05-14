Emergenza organici Polizia di Stato a Brindisi | l' appello del Sap al Ministro Piantedosi

La situazione degli organici della Polizia di Stato nella provincia di Brindisi è al centro di un appello rivolto al Ministro dell’Interno. Una lettera firmata dal Sindacato Autonomo di Polizia evidenzia le difficoltà legate alla carenza di personale e chiede interventi immediati. La richiesta si focalizza sulla necessità di potenziare la presenza degli agenti in una zona dove le risorse risultano insufficienti rispetto alle esigenze operative quotidiane.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera indirizzata al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sulla criticità degli organici della Polizia di Stato nella provincia di Brindisi. L'istanza porta la firma di Francesco Naccarato, segretario provinciale del Sap (Sindacato autonomo di polizia) In. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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