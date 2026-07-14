Politici e giornalisti italiani spiati su Signal | c’è Pina Picierno

Tra le persone spiata sull’app Signal ci sono politici, giornalisti e manager di aziende strategiche. Tra i nomi coinvolti figura anche la vicepresidente del Parlamento europeo, nota per le sue posizioni critiche nei confronti del Cremlino. La notizia è stata resa nota senza specificare le modalità o le motivazioni dell’operazione di sorveglianza. La vicenda riguarda un’indagine sulle intercettazioni di vari soggetti pubblici e privati italiani.

Alcuni politici e giornalisti italiani sono stati spiati sull’app Signal insieme a manager di aziende considerate strategiche. Tra questi la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, da tempo tra le voci europee più dure nei confronti del Cremlino. La Repubblica racconta di un’indagine dell’intelligence e della polizia postale nei confronti di collettivi di hacker legati a Mosca. Tra i giornalisti ce ne sarebbe anche uno di Repubblica, quotidiano che racconta la vicenda. I politici italiani spiati. Secondo l’indagine l’intrusione si verificava attraverso l’app di messaggistica cifrata Signal. Ovvero quella che si utilizza per trattare informazioni riservate. 🔗 Leggi su Open.online

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