La denuncia di Pina Picierno | I servizi segreti russi hanno violato il mio account Signal

Pina Picierno ha denunciato un tentativo di violazione del suo account Signal, attribuendo le evidenze tecniche raccolte a una campagna coordinata dai servizi segreti russi dell’FSB. La politica ha specificato che l’attacco sarebbe rivolto a politici, giornalisti, ricercatori e funzionari europei. La sua comunicazione si concentra sulla natura dell’attacco e sulle possibili responsabilità degli agenti russi. La vicenda si inserisce nell’ambito di recenti episodi di cyberattacchi di origine estera contro figure pubbliche europee.

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«Recentemente il mio account Signal è stato oggetto di un tentativo di violazione che, sulla base delle evidenze tecniche emerse finora, sembrerebbe riconducibile a una campagna coordinata attribuita ai servizi segreti russi dell’FSB contro politici, giornalisti, ricercatori e funzionari europei». A denunciarlo su X è la vicepresidente dal Parlamento europeo, Pina Picierno. «Nelle prossime ore i servizi competenti del Parlamento europeo analizzeranno i miei dispositivi per verificare eventuali compromissioni o violazioni dei dati. Ho inoltre presentato una denuncia alle autorità italiane. Non si tratta di episodi isolati, ma di una più ampia operazione di guerra ibrida contro le istituzioni europee», ha aggiunto.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Pina Picierno non ha accusato di antisemitismo il Comitato olimpicoDiverse condivisioni Facebook (qui e qui) attribuiscono una grave accusa all’europarlamentare Pina Picierno, la quale – secondo tale narrazione –... Leggi anche: Pina Picierno smaschera il Pd: "Da mesi un clima irrespirabile" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ue, Picierno: Per 87% percezione negativa secondo Socialcom, Europa più politica per avvicinare cittadini; Caso Claudia Conte, il ministro Piantedosi querela Dagospia. La replica: È solo giornalismo; Pd, Schlein prova a chiudere il caso Madia: Nessun esodo. Pina Picierno, la leader del Pd di rovescio, e la ripicca come upgrade nella carriera politicaEsiste un Pd di diritto, e la segretaria riconosciuta è Elly Schlein. Ed esiste un Pd di rovescio e qui c’è un’altra donna al comando, la casertana Pina Picierno. Nella fenomenologia del dissenso ... ilfattoquotidiano.it L’attentato di Washington, l’antisemitismo, l’ambiguità, i partiti. Parla Pina PiciernoUno sparo nella notte di Washington, due giovani funzionari dell’ambasciata israeliana uccisi al grido di Palestina libera, il tema dell’antisemitismo strisciante che si impone non soltanto ... ilfoglio.it Pina Picierno - facebook.com facebook L’assist alla propaganda russa è dolo, non è cultura. La versione di Pina Picierno x.com