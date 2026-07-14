È emerso che politici, giornalisti e manager di aziende strategiche sono stati vittima di una campagna di spionaggio informatico. Secondo le indiscrezioni, gli attacchi sono stati condotti utilizzando l’app di messaggistica Signal. Tra le persone coinvolte si sarebbe anche trovato il nome di una figura di rilievo. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’operazione e sui soggetti responsabili.

Alcuni politici, giornalisti e manager di aziende considerate strategiche sarebbero finiti nel mirino di una campagna di spionaggio informatico che avrebbe sfruttato l’app di messaggistica Signal. A rivelarlo è la Repubblica, che riferisce di un’indagine condotta dall’intelligence italiana e dalla Polizia Postale su presunti collettivi di hacker legati alla Russia. Tra le persone coinvolte figura la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, da tempo tra le esponenti europee più critiche nei confronti del Cremlino. Secondo quanto riportato, nella lista degli obiettivi ci sarebbe anche un giornalista dello stesso quotidiano la Repubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Politici e giornalisti italiani spiati così: agghiacciante, spunta anche il nome della big

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