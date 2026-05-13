Nomi pesantissimi Vip italiani spiati oltre Lory Del Santo spuntano loro | tutti i big coinvolti

Un’indagine della Procura di Napoli, condotta dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Postale, ha portato alla luce un’indagine su vip italiani spiati. Al centro delle verifiche ci sono diversi nomi noti, oltre alla presenza di intercettazioni e analisi di dispositivi elettronici. La procura ha raccolto elementi che riguardano vari personaggi pubblici coinvolti in questa vicenda. La comunicazione ufficiale non menziona ancora dettagli sui soggetti o le eventuali accuse precise.

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Un’inchiesta della Procura di Napoli coordinata dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Postale ha portato alla luce un presunto sistema di accessi abusivi a banche dati istituzionali, con migliaia di soggetti “spiati” e un elenco che include anche nomi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria. Tra i vip coinvolti figurano il cantante Alex Britti, l’attrice Lory Del Santo, l’ex portiere dell’Inter Dario Cordaz e lo stilista Alberto Del Biondi. Nomi eccellenti che emergono insieme a una platea molto più ampia di persone monitorate, all’interno di un’inchiesta che punta a chiarire l’estensione del presunto sistema di accessi illegali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Nomi pesantissimi”. Vip italiani spiati, oltre Lory Del Santo spuntano loro: tutti i big coinvolti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dati sensibili rivenduti alle agenzie investigative: Alex Britti, Lory del Santo e Dario Cordaz tra “spiati”Per la Procura di Napoli gli accessi abusivi sarebbero un milione e mezzo; le informazioni, estrapolate da banche dati Sdi, Agenzia delle Entrate e... Scandalo e****t,: ecco chi sono i calciatori coinvolti: nomi pesantissimiNelle carte dell’inchiesta della Procura di Milano su un presunto giro di escort e incontri a pagamento compaiono riferimenti a diversi personaggi...