Pogacar si prende la rivincita su Vingegaard a Le Lioran | Mi guardavo sempre indietro Il Tour 2026 è sempre più suo

Lo sloveno ha vinto la decima tappa del Tour, disputata nel giorno della presa della Bastiglia, mantenendo la maglia gialla con un vantaggio di oltre tre minuti sulla seconda in classifica. Durante la corsa, ha riferito di aver spesso guardato indietro, probabilmente per monitorare gli avversari, in particolare Vingegaard. La vittoria rappresenta una rivincita nei confronti del danese, con il Tour 2026 che sembra favorirlo.

Lo sloveno ha vinto la 10ª tappa nella ricorrenza della presa della Bastiglia. Maglia gialla saldamente sulle spalle, in classifica generale ha un vantaggio di oltre 3 minuti. "Quest'uomo è in una galassia tutta sua!", urla il telecronista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Pogacar contra Vingegaard - alle Siege der Stars im Jahr 2026

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