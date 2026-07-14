Tadej Pogacar ha vinto la decima tappa del Tour de France in solitaria, coprendo i 166 km tra Aurillac e La Lioran. Ha concluso con un vantaggio di 32 secondi su Evenepoel, terzo a 34 secondi. Con questa vittoria, lo sloveno ha rafforzato la leadership in classifica generale, mantenendo la maglia gialla. La tappa ha visto anche una buona performance di Seixas, che si è piazzato terzo.

Lo sloveno si impone in solitaria nella Aurillac-La Lioran di 166 km e consolida la maglia gialla. Evenepoel chiude secondo a 32”, Seixas terzo a 34”. Altra prova di forza di Tadej Pogacar al Tour de France. Lo sloveno ha vinto in solitaria la decima tappa, la Aurillac-La Lioran di 166 km, al termine di una frazione durissima sulle strade del Massiccio Centrale. Il capitano della UAE Emirates ha tagliato il traguardo in 3h58’08”, mettendo ancora più al sicuro la maglia gialla e aumentando il vantaggio in classifica generale sui rivali diretti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France, Pogacar domina a Le Lioran: vince la decima tappa e allunga su Vingegaard

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