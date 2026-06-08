Mi hanno caricato in auto e abusata | studentessa denuncia violenza sessuale di gruppo

Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata caricata in auto e abusata sessualmente da un gruppo di uomini tra la notte del 22 e 23 maggio, dopo aver trascorso la serata in una discoteca di via Corelli a Milano. La giovane, in Italia con il programma Erasmus, ha raccontato di essere stata vittima di violenza nel quartiere periferico. La polizia ha avviato le indagini.

Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni, a Milano per il programma Erasmus, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio, al termine di una serata trascorsa in una discoteca di via Corelli, nella periferia est del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Violenza sessuale di gruppo a Cesena: 23enne abusata e filmata da 7 giovani a una festaA Cesena, una festa tra amici si è conclusa con un episodio di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 23 anni.

“Abusata e filmata mentre era sotto effetto di droga”: sette perquisizioni per violenza sessuale di gruppo. Arrestato un 23enneLe forze dell’ordine hanno eseguito sette perquisizioni a carico di altrettante persone e hanno arrestato un ragazzo di 23 anni a Cesena.

Argomenti più discussi: Dal ristorante spariscono cibo e bevande, arrestate le donne delle pulizie: trovati 1.600 euro di prodotti nella loro auto; Ubriaco aggredisce i militari e ne ferisce 4 , arrestato; Taormina, prima la rissa in discoteca poi prende l'auto e tenta di investire i ragazzi coinvolti; Ladri seguono il volontario e rubano l’incasso della sagra: i banditi in fuga con il bottino da 5mila euro.

Stampa 3d, mi impegno ma non divento virale, e invece cazzatelle hanno migliaia e migliaia di download reddit