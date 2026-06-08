Mi hanno caricato in auto e abusata | studentessa denuncia violenza sessuale di gruppo

Da today.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata caricata in auto e abusata sessualmente da un gruppo di uomini tra la notte del 22 e 23 maggio, dopo aver trascorso la serata in una discoteca di via Corelli a Milano. La giovane, in Italia con il programma Erasmus, ha raccontato di essere stata vittima di violenza nel quartiere periferico. La polizia ha avviato le indagini.

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Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni, a Milano per il programma Erasmus, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio, al termine di una serata trascorsa in una discoteca di via Corelli, nella periferia est del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Today.it

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