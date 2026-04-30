Ronaldo risponde ai fischi dei tifosi dell’Al Ahli | Ho 5 Champions – VIDEO

Durante la partita tra Al Nassr e Al Ahli, Ronaldo ha segnato il primo gol della squadra vincente, che si è conclusa con un punteggio di 2-0. Dopo i fischi dei tifosi avversari, il calciatore portoghese ha risposto con un video in cui ricorda di aver vinto cinque Champions League. La partita si è svolta sotto gli occhi di un pubblico diviso tra applausi e contestazioni.

L’Al Nassr ha vinto 2-0 contro l’Al Ahli e Cristiano Ronaldo ha segnato il gol di apertura. Ma la stella portoghese ha risposto anche a un calciatore della squadra avversaria, ovvero Ivan Toney, dopo che giorni prima l’ex Newcastle aveva dichiarato che in Arabia venisse favorito il club di Ronaldo, sempre più vicino a vincere la Saudi Pro League (è a +8 sull’Al Hilal a quattro giornate dalla fine, ma con una partita in più). Ronaldo provoca i tifosi dell’Al Ahli. Durante la partita, i tifosi dell’Al Ahli hanno provato a prendere in giro il portoghese, che si è limitato a rispondere: “ Ho 5 Champions League. Ne ho 5 “, ripeteva col sorriso verso gli spalti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ronaldo risponde ai fischi dei tifosi dell’Al Ahli: “Ho 5 Champions” – VIDEO Notizie correlate Dov'è Cristiano Ronaldo? La protesta dei tifosi dell'Al NassrBandiere con il volto di CR7 e cartelli alzati a tempo con il suo numero di maglia: i tifosi dell'Al Nassr protestano così per l'assenza dell'icona... Al Nassr 2-0 Al Ahli: Ronaldo si assicura la vittoria decisiva2026-04-29 22:28:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Cristiano Ronaldo e Kingsley Coman sono andati a segno mentre l’Al...