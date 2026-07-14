Pogacar fa il vuoto a Le Lioran è tris per la maglia gialla

Da sportmediaset.mediaset.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tadej Pogacar ha attaccato con 15 chilometri alla fine della decima tappa del Tour de France, corsa su 166,6 km da Aurillac a Le Lioran. Dopo aver superato gli avversari nelle salite, ha staccato tutti e si è aggiudicato la vittoria, consolidando la maglia gialla. La giornata è stata caratterizzata da numerose salite, che hanno favorito la fuga del ciclista sloveno.

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La 10a tappa del Tour de France, nei 166.6km da Aurillac a Le Lioran, premia la maglia gialla. Tadej Pogacar stacca tutti in una giornata ricca di salite, attaccando ai -15.5km e facendo il vuoto: Vingegaard chiude a 44" e perde anche da Evenepoel, Del Toro va in apnea e arriva a 1'31". Nel giorno della presa della Bastiglia, si consolida dunque il primato dello sloveno: Pogacar ora guida con 3"36 su Vingegaard, alla vigilia di una tappa per velocisti., Due anni fa Jonas Vingegaard aveva beffato Tadej Pogacar a Le Lioran, ma questa volta lo sloveno non fa prigionieri: è trionfo dopo il giorno di riposo, consolidando la maglia gialla. La 10a tappa del Tour de France è mossa e ricca di salite, con 3. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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