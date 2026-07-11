A Bordeaux, Tim Merlier ha vinto quattro tappe, portando a casa il poker e pareggiando il conto con il Giro. Oggi, a Bergerac, la corsa continua con una nuova sfida per i velocisti. Nel frattempo, Pogacar mantiene la maglia gialla saldamente in tasca, senza cambiare posizione dopo le ultime tappe. La gara prosegue tra volate e strategie di squadra, con i ciclisti pronti a tutto sulla strada.

Dalla furia Pogacar a quella di Tim Merlier, professione velocista, che a Bordeaux fa poker sulle strade del Tour e pareggia il conto con il Giro. Oggi, a Bergerac, nuova sfida per le ruote veloci. Dopo una settimana di corsa, Pogacar è già là. Sempre più là. Dopo un avvio nella cronosquadre così così (3°), il campione del mondo ha infilato una serie di vittorie personali e di squadra. Prima accompagna alla vittoria il delfino Del Toro, poi si prende due tappe, soprattutto quella del Tourmalet. Il “re pescatore” ora è a quasi 3’. Due terzi dei partecipanti sono già oltre l’ora di ritardo. Soltanto in otto ballano fra i tre e i cinque minuti di ritardo, gli altri superano i sette: distacchi da ultima settimana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pogacar saldo in maglia gialla

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