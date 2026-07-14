Tadej Pogacar ha vinto la decima tappa del Tour de France 2026, da Aurillac a Le Lioran, di 166 chilometri. Con questa vittoria, il ciclista sloveno si conferma in testa alla corsa. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita, e Pogacar ha battuto gli avversari in volata. La classifica generale vede ancora il corridore al primo posto, senza cambiamenti significativi rispetto alle tappe precedenti. La corsa prosegue con altre tappe programmate nelle prossime settimane.

Pogacar Trionfa Nella Decima Tappa del Tour de France 2026. LE LIORAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar continua a dominare il Tour de France 2026, conquistando la decima tappa, la Aurillac – Le Lioran, di 166.6 chilometri. Il ciclista sloveno dell’UAE Team Emirates XRG ha avuto la meglio su una maxi-fuga che ha caratterizzato la giornata, annullando il divario e superando l’ultimo avversario Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Questa vittoria rappresenta il terzo successo per Pogacar in questa edizione della Grande Boucle, portando il suo totale a 24 tappe vinte nella storia del Tour. Con questa prestazione, il ciclista rinforza la sua leadership e domani indosserà la maglia gialla per la 60esima volta, uguagliando il leggendario Miguel Indurain. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pogacar conquista ancora il Tour de France: è il re indiscusso della corsa.

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Tadej Pogacar Just Sent A Tour de France 2026 Warning In Stage 3

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