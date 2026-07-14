Pogacar conquista ancora il Tour de France | è il re indiscusso della corsa

Da napolipiu.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tadej Pogacar ha vinto la decima tappa del Tour de France 2026, da Aurillac a Le Lioran, di 166 chilometri. Con questa vittoria, il ciclista sloveno si conferma in testa alla corsa. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita, e Pogacar ha battuto gli avversari in volata. La classifica generale vede ancora il corridore al primo posto, senza cambiamenti significativi rispetto alle tappe precedenti. La corsa prosegue con altre tappe programmate nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pogacar Trionfa Nella Decima Tappa del Tour de France 2026. LE LIORAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar continua a dominare il Tour de France 2026, conquistando la decima tappa, la Aurillac – Le Lioran, di 166.6 chilometri. Il ciclista sloveno dell’UAE Team Emirates XRG ha avuto la meglio su una maxi-fuga che ha caratterizzato la giornata, annullando il divario e superando l’ultimo avversario Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Questa vittoria rappresenta il terzo successo per Pogacar in questa edizione della Grande Boucle, portando il suo totale a 24 tappe vinte nella storia del Tour. Con questa prestazione, il ciclista rinforza la sua leadership e domani indosserà la maglia gialla per la 60esima volta, uguagliando il leggendario Miguel Indurain. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

pogacar conquista ancora il tour de france 232 il re indiscusso della corsa
© Napolipiu.com - Pogacar conquista ancora il Tour de France: è il re indiscusso della corsa.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tadej Pogacar Just Sent A Tour de France 2026 Warning In Stage 3

Video Tadej Pogacar Just Sent A Tour de France 2026 Warning In Stage 3

Notizie e thread social correlati

Pogacar trionfa nella terza tappa del Tour de France e conquista la maglia gialla.Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France 2026, corsa tra Granollers e Les Angles su 195,9 km.

Tour de France 2026, Pogacar stacca tutti sul Tourmalet e conquista la maglia giallaTadej Pogacar ha sorpassato tutti sul Col del Tourmalet durante la sesta tappa del Tour de France 2026, vincendo con un grande distacco.

Temi più discussi: Tour de France, Pogacar stacca tutti sul Tourmalet e conquista la maglia gialla; Pogacar trionfa nella terza tappa del Tour e conquista la maglia gialla; Tour de France, Pogacar vince la terza tappa e conquista la maglia gialla; La rivalità tra Poga?ar e Vingegaard: chi è il re del Tour de France?.

tour de france pogacar conquista ancora ilSeixas: Questo terzo posto è speciale. Il Tour è ancora lungoLo stratosferico Tadej Pogacar non concede sconti e vince anche la decima tappa del Tour de France, Aurillac-Le Lioran. Lo sloveno scatta nel finale e ... oasport.it

tour de france pogacar conquista ancora ilClassifica Tour de France 2026: Pogacar con oltre 3’30 su Vingegaard! Piganzoli consolida la top15Tadej Pogacar ha attaccato quando mancava un chilometro alla vetta del Col de Pertus (4,5 km all'8,3% di pendenza media), azionando il suo proverbiale ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web