tour de france 2026 pogacar stacca tutti sul tourmalet e conquista la maglia gialla

Notizia in breve

Tadej Pogacar ha sorpassato tutti sul Col del Tourmalet durante la sesta tappa del Tour de France 2026, vincendo con un grande distacco. La frazione, lunga 186,2 km tra Pau e Gavarnie-Gedre, si è conclusa con il corridore in testa, che ha così ottenuto anche la maglia gialla. La vittoria è arrivata dopo un'azione decisiva sui pendii della salita.