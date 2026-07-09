Tour de France 2026 Pogacar stacca tutti sul Tourmalet e conquista la maglia gialla
Tadej Pogacar ha sorpassato tutti sul Col del Tourmalet durante la sesta tappa del Tour de France 2026, vincendo con un grande distacco. La frazione, lunga 186,2 km tra Pau e Gavarnie-Gedre, si è conclusa con il corridore in testa, che ha così ottenuto anche la maglia gialla. La vittoria è arrivata dopo un'azione decisiva sui pendii della salita.
Un fenomenale Tadej Pogacar ha vinto per distacco la 6a tappa del Tour de France 2026, la Pau-Gavarnie-Gedre di 186.2 km, e conquista anche la maglia gialla. Con un attacco micidiale sul mitico Col du Tourmalet e una discesa fatta a velocità pazzesca, il campione del mondo dell’Uae Team Emirates ha tagliato il traguardo da solo con 2’40” di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard del Team Visma Lease a Bike, recente vincitore del Tour de France. Terzo il messicano Isaac Del Toro, compagno di squadra di Pogacar, arrivato a 2’57” insieme ad un gruppetto comprendente anche il belga Remco Evenepoel della Red Bull-Bora-Hansgrohe e il giovane francese Paul Seixas della Decathlon CMA CGM. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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