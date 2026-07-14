Tempo di lettura: 2 minuti C’è qualquadra che non cosa. O qualcosa che non torna. E non è un dettaglio. La Lega, attraverso il suo segretario provinciale Domenico Parisi, diffonde un comunicato dai toni trionfalistici annunciando oltre 1,26 milioni di euro destinati ai Comuni sanniti grazie ai fondi PNRR. Elenca persino importi e amministrazioni beneficiarie, parlando di un risultato che dimostrerebbe l’attenzione del Governo verso il territorio. Peccato che, almeno stando alla graduatoria ufficiale pubblicata dal Ministero, quei finanziamenti semplicemente non ci siano. Nessuno dei Comuni citati nel comunicato – Cusano Mutri, San Giorgio del Sannio, Faicchio, San Marco dei Cavoti, Torrecuso, Campoli del Monte Taburno e San Leucio del Sannio – risulta tra gli interventi ammessi al finanziamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - PNRR, beffa per il Sannio: la Lega esulta, ma in graduatoria nessun Comune finanziato

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