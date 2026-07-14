PNRR beffa per il Sannio | la Lega esulta ma in graduatoria nessun Comune finanziato
La Lega annuncia con entusiasmo di aver ottenuto oltre 1,26 milioni di euro per i Comuni sanniti tramite i fondi del PNRR, ma in realtà nessun Comune della provincia risulta finanziato nella graduatoria ufficiale. Il comunicato del segretario provinciale evidenzia un risultato che non corrisponde ai dati pubblicati, creando confusione sulla reale assegnazione dei fondi. Nessun Comune del Sannio figura tra quelli beneficiari del finanziamento.
Tempo di lettura: 2 minuti C’è qualquadra che non cosa. O qualcosa che non torna. E non è un dettaglio. La Lega, attraverso il suo segretario provinciale Domenico Parisi, diffonde un comunicato dai toni trionfalistici annunciando oltre 1,26 milioni di euro destinati ai Comuni sanniti grazie ai fondi PNRR. Elenca persino importi e amministrazioni beneficiarie, parlando di un risultato che dimostrerebbe l’attenzione del Governo verso il territorio. Peccato che, almeno stando alla graduatoria ufficiale pubblicata dal Ministero, quei finanziamenti semplicemente non ci siano. Nessuno dei Comuni citati nel comunicato – Cusano Mutri, San Giorgio del Sannio, Faicchio, San Marco dei Cavoti, Torrecuso, Campoli del Monte Taburno e San Leucio del Sannio – risulta tra gli interventi ammessi al finanziamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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