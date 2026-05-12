Domenica 17 il concerto-spettacolo dedicato a mons Aldo Chiappinelli chiude il progetto Vibinum Music Fest finanziato dal PNRR attraverso il Comune di Bovino
Domenica 17 si terrà il concerto-spettacolo dedicato a mons. Aldo Chiappinelli, evento finale del progetto “Vibinum Music Fest” promosso dal Comune di Bovino e finanziato dal PNRR. L’evento si svolgerà in una location locale e si propone di unire musica, fede e memoria collettiva, offrendo uno spettacolo che coinvolge il pubblico in un percorso tra suoni e ricordi. La manifestazione rappresenta il conclusivo appuntamento del festival.
BOVINO (FG) – Un viaggio tra musica, fede e memoria collettiva per rendere omaggio a mons. Aldo Chiappinelli, figura centrale della vita culturale e spirituale della Capitanata. Domenica 17 maggio, nella Concattedrale di Bovino, alle ore 20:30, andrà in scena “Io, Don Aldo: quando la musica incontra la preghiera”, concerto-spettacolo che conclude il progetto “Vibinum Music Fest” gestito dall’Associazione Festival dei Monti Dauni. Alla base del progetto vi è un legame artistico profondo tra Ruscillo e Chiappinelli, maturato nel tempo come autentico rapporto di discepolanza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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