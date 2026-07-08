Il gruppo musicale si è riunito al Parco della Musica di Milano, esibendosi davanti ai fan. Durante l’evento, il management ha evitato di rispondere alla domanda sulle canzoni dell’ultimo album, pubblicato quattro anni fa, spiegando che quattro dei cinque membri originali non hanno partecipato alla sua realizzazione. La band ha comunque espresso entusiasmo nel ritrovare il pubblico, senza approfondire dettagli sui brani eseguiti.

Milano – Se gli chiedi perché in concerto non eseguono canzoni dell’ ultimo album “Time ” irrompe il management per dire che il gruppo non risponderà alla domanda in quanto quel disco è stato pubblicato quattro anni fa solo da tre dei cinque membri originali. Insomma, nonostante i 46 anni (o giù di lì) a testa, i 5ive in scena stasera al Parco della Musica sono ancora gestiti come l’imberbe boyband di “Everybody get up” o “When the lights go out” a conferma che il tempo passa per tutti tranne che per certi meccanismi del pop inglese. Lo spettacolo dei 5ive o Five che dir si voglia, infatti, è un viaggio nella nostalgia che riavvolge la pellicola di quasi un trentennio, raccontando la storia di un sodalizio costruito a tavolino nel ’97 dalla Heart Management e arrivato a vendere oltre 20 milioni di dischi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Five, reunion al Parco della Musica: “Che emozione ritrovare i nostri fan”

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