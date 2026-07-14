Quando la fame si fa sentire tra metà mattina e pranzo, un frutto può aiutare a mantenere energia e glicemia sotto controllo. Questi alimenti forniscono zuccheri naturali e fibre, favorendo la concentrazione e riducendo i cali di energia. È consigliato scegliere frutti con basso indice glicemico, come mele, pere e frutti di bosco, per evitare picchi glicemici e sostenere il livello di energia fino al pasto successivo.

È un classico di metà mattinata, quando la colazione appare un ricordo sbiadito e il pranzo un lontano miraggio. Se i morsi della fame si fanno sentire e iniziano a comparire segnali di stanchezza e cali di concentrazione, gli esperti consigliano di addentare un frutto. Ma quale scegliere, in caso di regime dietetico restrittivo o di diabete? A seconda degli obiettivi, spiegano i nutrizionisti, due ottime opzioni sono banane e mirtilli. Ecco, tabelle nutrizionali alla mano, quando e perché preferire le une agli altri. La banana è un frutto ricco di carboidrati e per questo costituisce la scelta d'elezione quando l’obiettivo è ottenere energia in tempi rapidi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Più energia, ma con glicemia sotto controllo: ecco quali frutti sono d'aiuto

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Glicemia Alta 7 Alimenti che la Tengono Sotto Controllo (Subito)

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