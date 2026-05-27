È stata pubblicata una ricerca che confronta gli effetti sulla glicemia di banane e frutti di bosco. Lo studio analizza come questi due tipi di frutta influenzano i livelli di zucchero nel sangue, offrendo indicazioni su quale sia più indicata per le persone con diabete. La ricerca si basa su dati raccolti in laboratorio e su test clinici, senza proporre raccomandazioni specifiche.

Tenere sotto controllo la glicemia è fondamentale non solo per chi soffre di diabete o prediabete ma anche per la salute metabolica generale. Livelli troppo alti o troppo instabili di zuccheri nel sangue possono infatti influenzare energia, fame, accumulo di grasso e rischio cardiovascolare. Per questo motivo anche l’alimentazione gioca un ruolo importante, soprattutto nella scelta dei carboidrati e degli zuccheri da assumere durante la giornata. E in questo senso la frutta assume un ruolo fondamentale: spesso evitata da chi è a rischio diabete o ne soffre per via del contenuto di zuccheri, in realtà non va demonizzata, anche se si parla di alimenti ricchi di zuccheri come banane o frutti di bosco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Glicemia sotto controllo: meglio le banane o i frutti di bosco?

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Stop Eating Yellow Bananas — Eat This Instead Daily!

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