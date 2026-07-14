Un esperto ha spiegato che il ventaglio raffredda meglio di un condizionatore. Nonostante siano più grandi, i ventagli sono più efficaci nel rinfrescare, secondo le sue parole. La sua affermazione arriva in piena ondata di caldo, come risposta alle tecniche di raffreddamento tradizionali. Nessun dato scientifico specifico è stato fornito, ma la conclusione rimane che il ventaglio supera il condizionatore in termini di efficacia.

“Il ventaglio batte tutti, non c’è condizionatore che tenga”. Un po’ tradizione e un po’ vezzo, il rimedio anticaldo dello youtuber e professore Vincenzo Schettini arriva puntuale come l’anticiclone subtropicale. Insomma, i condizionatori d’aria e i deumidificatori non possono nulla contro il buon vecchio ventaglio delle nonne. “Il nostro corpo ha una temperatura tra i 36° e i 37° Celsius tipicamente abbiamo una temperatura più alta rispetto all’ambiente. Quindi cediamo calore, per rinfrescarci il nostro corpo produce sudore, questo processo di evaporazione del sudore ci fa sentire freschi, ci fa sentire bene”, spiega Schettini. Solo che la situazione piuttosto particolare di questi giorni di caldo afoso ecco che a disturbare la normalità della vita arriva l’umidità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Più è grande e più ci rinfreschiamo. Il ventaglio batte tutti, non c’è condizionatore che tenga”: la spiegazione scientifica del prof Vincenzo Schettini

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