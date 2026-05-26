La scienza diventa spettacolo | Vincenzo Schettini inaugura il Kids Family Festival con La Fisica che ci piace
La terza edizione del Kids Family Festival a Riccione è iniziata giovedì 18 giugno alle 21 in piazzale Ceccarini. L'apertura è stata affidata a Vincenzo Schettini, docente noto per aver reso la fisica popolare attraverso il progetto “La Fisica che ci piace”. L'evento coinvolge famiglie e bambini, combinando spettacolo e divulgazione scientifica.
La terza edizione del Kids Family Festival a Riccione si apre giovedì 18 giugno, in piazzale Ceccarini alle 21, con Vincenzo Schettini, professore diventato celebre sul web per aver reso la fisica un fenomeno virale con il suo progetto “La Fisica che ci piace”. Schettini guiderà il pubblico in un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
La Scienza del Pensiero Unico - Reagiamo al video del prof. Vincenzo Schettini
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