La scienza diventa spettacolo | Vincenzo Schettini inaugura il Kids Family Festival con La Fisica che ci piace

Notizia in breve

La terza edizione del Kids Family Festival a Riccione è iniziata giovedì 18 giugno alle 21 in piazzale Ceccarini. L'apertura è stata affidata a Vincenzo Schettini, docente noto per aver reso la fisica popolare attraverso il progetto “La Fisica che ci piace”. L'evento coinvolge famiglie e bambini, combinando spettacolo e divulgazione scientifica.