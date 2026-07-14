Più divieti più arresti più propaganda | ecco il nuovo Ddl Sicurezza Nel mirino stavolta finiscono i maranza e la stretta anti-movida
Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza, che prevede più divieti, arresti e propaganda. La proposta mira a inasprire le restrizioni contro i cosiddetti “maranza” e a limitare la movida notturna. Il testo viene descritto come un messaggio elettorale più che una reale soluzione ai problemi sociali, con una strategia basata su misure dure. La legge è stata approvata ieri, senza modifiche sostanziali rispetto alla versione proposta.
Più che l’ennesimo disegno di legge sulla sicurezza, un manifesto elettorale. Perché il nuovo Ddl Sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei ministri risponde a una logica ormai collaudata: davanti a un problema sociale, la maggioranza sceglie sempre la risposta più muscolare possibile. Più divieti, più poteri alle forze dell’ordine, più carcere, più repressione. Una strategia necessaria soprattutto alla Lega, impegnata da mesi a rincorrere il consenso dell’elettorato più radicale, quello attirato dal generale Roberto Vannacci. La Lega interviene sulla legittima difesa. Non è un caso che, pochi minuti dopo il via libera del Cdm, Matteo Salvini abbia celebrato sui social una delle novità più simboliche del provvedimento: “Stop ai risarcimenti per ladri e rapinatori colpiti durante i loro crimini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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