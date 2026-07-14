Più divieti più arresti più propaganda | ecco il nuovo Ddl Sicurezza Nel mirino stavolta finiscono i maranza e la stretta anti-movida

Notizia in breve

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza, che prevede più divieti, arresti e propaganda. La proposta mira a inasprire le restrizioni contro i cosiddetti “maranza” e a limitare la movida notturna. Il testo viene descritto come un messaggio elettorale più che una reale soluzione ai problemi sociali, con una strategia basata su misure dure. La legge è stata approvata ieri, senza modifiche sostanziali rispetto alla versione proposta.