nuovo decreto sicurezza stretta anti maranza anche i vigili urbani potranno effettuare i fermi preventivi di minorenni nella movida

Il nuovo decreto sicurezza autorizza i vigili urbani a effettuare fermi preventivi di minorenni durante la movida, rafforzando le misure di prevenzione del disagio giovanile. La norma, la sesta da quando il governo Meloni è al potere, introduce inoltre ulteriori controlli e restrizioni per le forze di polizia. Non sono previste altre modifiche legislative o dettagli aggiuntivi sui criteri di intervento.

Roma – Un nuovo decreto sicurezza – il numero sei da quando si è insediato il governo Meloni – con diverse novità in materia di forze di polizia e di controlli e con un’ulteriore stretta “per la prevenzione del disagio giovanile”. Il Consiglio dei ministri lampo – è durato appena venti minuti – che si è tenuto a Palazzo Chigi ha approvato il provvedimento che ora passa alle Camere per ottenere il via libera ed entrare in vigore nei prossimi mesi. La novità principale riguarda l’estensione del cosiddetto fermo di prevenzione anche ai minorenni e la possibilità che ad applicare questa misura siano anche le forze di polizia locale. Il caso tipico che cade sotto la disciplina del nuovo provvedimento è quello della movida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il decreto sicurezza 2026 tra fermo preventivo e altre misure

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