Nel carcere, un’iniziativa introduce il rugby come attività per i detenuti coinvolti in percorsi penali. L’obiettivo è offrire ai giovani l’opportunità di ricostruire il proprio futuro attraverso attività sportive e formative. La proposta mira a favorire il reinserimento e a dare strumenti concreti per affrontare un percorso di recupero. L’attività sportiva si inserisce in programmi di lavoro e formazione destinati a sostenere i detenuti nel loro percorso di riabilitazione.

"Offriamo ai ragazzi che stanno vivendo un percorso penale l’opportunità concreta di ricostruire il proprio futuro. La pena, soprattutto quando riguarda i minorenni, deve rappresentare anche un’occasione educativa e di crescita, attraverso percorsi capaci di valorizzare le potenzialità di ciascuno e di rafforzarne il senso di responsabilità" così l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, spiega l’ultima misura approvata in Giunta che si chiama “‘Comma 2“: 375.000 euro per sostenere un progetto sperimentale finalizzato a promuovere inclusione sociale, percorsi educativi e reinserimento nel territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Più attività per lavoro e formazione. E anche il rugby entra in carcere

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