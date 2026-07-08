Entra in carcere a 99 anni | a Genova il detenuto più anziano di sempre Non aveva un luogo idoneo per i domiciliari

Un uomo di 98 anni, prossimo ai 99, è stato portato in carcere a Genova, diventando il detenuto più anziano mai recluso in Italia. La sua condanna è stata eseguita perché non aveva un luogo idoneo per i domiciliari. La sua età e le condizioni di salute hanno reso difficile trovare una sistemazione alternativa prima dell’ingresso in carcere. La data di nascita è il 5 agosto.

Compirà 99 anni tra meno di un mese, il 5 agosto. Ma nonostante l’età Dino Marassio, guardia giurata in pensione, lunedì sera ha varcato la soglia del carcere di Marassi a Genova, diventando il detenuto più anziano di sempre mai recluso in un penitenziario italiano. Il motivo? All’alba del 6 luglio ha sparato alla moglie 86enne, Pia Cavalotto, nell’abitazione della coppia a Savona, usando la propria Beretta calibro 7,65 regolarmente detenuta, per poi ferirsi da solo con un coltello. L’anziana donna, affetta da una grave forma di demenza, finora è sopravvissuta ed è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre il marito classe 1927 è stato arrestato dai carabinieri, che, intervenuti dopo l’allarme dei vicini, l’hanno trovato con l’arma ancora in mano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Oltre il carcere: con Maestranze si aprono le porte del reinserimento dei detenuti di Marassi

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