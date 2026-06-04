Lavoro in carcere | il piano di Nordio per la formazione e il rientro

Notizia in breve

Il ministero ha annunciato un piano per riformare le attività produttive nelle carceri e migliorare la formazione dei detenuti. Verranno introdotte nuove iniziative che consentiranno ai detenuti di acquisire competenze tecniche specifiche durante il periodo di detenzione. Il progetto mira a favorire il rientro nel mercato del lavoro attraverso percorsi di formazione più strutturati e qualificati. Le attività produttive all’interno delle carceri subiranno modifiche per integrare programmi di formazione professionale più mirati.