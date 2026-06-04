Lavoro in carcere | il piano di Nordio per la formazione e il rientro
Il ministero ha annunciato un piano per riformare le attività produttive nelle carceri e migliorare la formazione dei detenuti. Verranno introdotte nuove iniziative che consentiranno ai detenuti di acquisire competenze tecniche specifiche durante il periodo di detenzione. Il progetto mira a favorire il rientro nel mercato del lavoro attraverso percorsi di formazione più strutturati e qualificati. Le attività produttive all’interno delle carceri subiranno modifiche per integrare programmi di formazione professionale più mirati.
Come cambieranno concretamente le attività produttive all'interno delle carceri?. Quali competenze tecniche specifiche potranno acquisire i detenuti durante la pena?. Come verrà garantita la retribuzione per il lavoro svolto in detenzione?. Quali meccanismi assicureranno un impiego stabile dopo l'uscita dal carcere?.? In Breve Obiettivo rispetta obblighi costituzionali di rieducazione e risocializzazione dei detenuti. Competenze tecniche mirano a rispondere alle richieste del mercato del lavoro esterno. Sistema di orientamento strutturato per garantire autonomia economica post-detentiva. Lavorazioni interne devono garantire retribuzioni per il reinserimento sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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