Pistola in bocca e legata al letto per ore rapinata in casa da banditi dell’Est Europa

Una donna di 59 anni è stata rapinata nella propria casa da un gruppo di banditi dell’Est Europa. Secondo quanto ricostruito, gli aggressori l’hanno immobilizzata, le hanno puntato una pistola in bocca e l’hanno tenuta legata al letto per diverse ore. L’incidente è avvenuto intorno alle 22,30, mentre la vittima era sola in casa. La donna vive con il marito e il figlio in una villa situata poco fuori dal centro abitato.

E’ la drammatica avventura vissuta da Wilma Ignelzi, 59 anni, che verso le 22,30 era sola in casa. La donna vive con il marito Enrico Barrera, titolare della Tessil Tex Due di Trofarello che produce tessuti per interni di auto, e il figlio Giovanni, in una villa poco fuori paese. Entrambi erano fuori a cena, la donna era sola in casa. Pochi minuti e dalle scale vede arrivare di corsa un uomo con un passamontagna sul volto. «Mi ha urlato di stare ferma, seduta, poi ha tirato fuori una corda e mi ha legato le mani». Arrivano anche i due complici, uno ha una pistola. «Me l’ha puntata alla fronte, poi in bocca: urlavano di dire dove era la cassaforte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Mi hanno messo la PISTOLA in bocca e LEGATA AL LETTO per ore, RAPINA da incubo a PECETTO

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