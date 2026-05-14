Forte dei Marmi rapina in villa con pistola alla tempia | caccia a banditi dell’Est Europa

Nella località di Forte dei Marmi, si è verificata una rapina in una villa durante la quale un ladro ha impugnato una pistola alla tempia di un residente. L’episodio si è concluso con il furto di circa tre milioni di euro. Le forze dell’ordine stanno ora cercando i responsabili, che sembrano essere un gruppo di criminali provenienti dall’Est Europa. La scena si è svolta senza che i presenti riuscissero a reagire.

Le hanno prese in ostaggio, con la pistola alla tempia. Sequestrate nella loro villa a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dove si è consumato un vero e proprio assalto da parte di una banda di malviventi. Un colpo messo a segno da veri professionisti del crimine, conclusosi con un bottino di tre milioni di euro. Gli investigatori della questura sono al lavoro: si tratterebbe di una banda dell’Est Europa. Due donne, madre e figlia, di 50 e 80 anni, di origini russe, sono state tenute in ostaggio nella loro casa, sotto la minaccia di un’arma. L’episodio, il secondo nel giro di poche settimane, è avvenuto in una delle strade vicine al centro della città.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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