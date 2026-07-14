Una donna è stata rapinata in una villa a Pecetto Torinese, dove è stata tenuta in ostaggio per circa un'ora e mezza. I malviventi armati le hanno puntato una pistola in bocca e l'hanno legata al letto. La rapina si è conclusa con il furto di oggetti di valore, senza che ci siano state altre persone coinvolte o feriti. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

Momenti di terrore in una villa a Pecetto Torinese ai danni di Wilma Ignelzi, la donna tenuta in ostaggio per oltre un’ora da una banda di malviventi armati. La padrona di casa è stata minacciata con una pistola infilata in bocca e legata al letto prima del furto da trentamila euro. Sull’accaduto indagano ora le Forze dell’Ordine. L'irruzione nella villa a Pecetto Torinese Il racconto shock di Wilma Ignelzi Le indagini dei carabinieri dopo la rapina L’irruzione nella villa a Pecetto Torinese Nella tarda serata di mercoledì, quella che sembrava la tranquilla chiusura di una giornata si è trasformata in un incubo nella villa di via Circonvallazione 81 a Pecetto Torinese, comune alle porte del capoluogo piemontese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Wilma Ignelzi rapinata in villa a Pecetto, ostaggio per un'ora e mezza: "Pistola in bocca, legata al letto"

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«Rapinata in casa mia e legata al letto per un'ora e mezza. Mi hanno infilato la pistola in bocca»

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Wilma Ignelzi, 59 anni, è stata sequestrata e minacciata con una pistola nella sua villa di #PecettoTorinese. Tre rapinatori sono fuggiti con gioielli, orologi e vestiti per circa 30mila euro; indagano i carabinieri di Chieri. x.com

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