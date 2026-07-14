Pirelli Cyber Tyre così il pneumatico intelligente cambia la sicurezza stradale
Pirelli ha presentato il nuovo pneumatico intelligente Cyber Tyre, progettato per migliorare la sicurezza stradale. Il pneumatico integra sensori e tecnologie digitali per monitorare in tempo reale pressione, temperatura e usura. I dati raccolti vengono trasmessi a sistemi di bordo, consentendo interventi immediati e manutenzione predittiva. La tecnologia mira a ridurre incidenti e guasti, offrendo maggiore affidabilità sulla strada. La produzione e l'implementazione su larga scala sono previste nei prossimi mesi.
Il rombo della Utopia Roadster rompe il silenzio del mattino mentre il sole illumina una pista che sembra appena uscita da un violento temporale. È uno strano contrasto quello che accoglie al centro sperimentale Pirelli di Vizzola Ticino: fuori il caldo di una giornata estiva, sotto le ruote un velo d’acqua costante che trasforma l’asfalto in una delle situazioni più difficili che un automobilista possa incontrare. Non è un effetto scenico. A Vizzola la pioggia si costruisce artificialmente. Gli irrigatori lavorano senza sosta per mantenere uniforme la quantità d’acqua lungo il tracciato, simulando le condizioni invernali più impegnative ma, soprattutto, impedendo che il continuo passaggio delle vetture depositi gomma sull’asfalto modificandone progressivamente il livello di aderenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Pagani Utopia Roadster and Pirelli Cyber™ Tyre: 1,500 km Road Trip
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