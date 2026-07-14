Pirelli Cyber Tyre così il pneumatico intelligente cambia la sicurezza stradale

Notizia in breve

Pirelli ha presentato il nuovo pneumatico intelligente Cyber Tyre, progettato per migliorare la sicurezza stradale. Il pneumatico integra sensori e tecnologie digitali per monitorare in tempo reale pressione, temperatura e usura. I dati raccolti vengono trasmessi a sistemi di bordo, consentendo interventi immediati e manutenzione predittiva. La tecnologia mira a ridurre incidenti e guasti, offrendo maggiore affidabilità sulla strada. La produzione e l'implementazione su larga scala sono previste nei prossimi mesi.