Pirelli in Georgia | ecco il Cyber™ Tyre lo pneumatico intelligente

Una nuova tecnologia sta entrando nel settore degli pneumatici, con un modello chiamato Cyber™ Tyre che viene sviluppato in Georgia. Lo pneumatico è dotato di sensori integrati che comunicano con l'elettronica del veicolo, consentendo di monitorare in tempo reale le condizioni della gomma. Questo sistema mira a migliorare la sicurezza durante la guida, offrendo dati costanti sullo stato di usura e sulla pressione.

? Cosa scoprirai Come faranno i sensori interni a dialogare con l'elettronica dell'auto?. Cosa cambierà concretamente per la sicurezza del conducente durante la marcia?. Come gestirà il sistema robotico MIRS la complessità di questi sensori?. Perché Pirelli ha scelto proprio lo stabilimento di Rome per produrli?.? In Breve Produzione gestita dallo stabilimento di Rome in Georgia per mercati USA e circuiti.. Claudio Zanardo coordina l'espansione strategica del marchio nel territorio americano.. Sistema MIRS garantisce standard qualitativi tramite processi robotizzati ad alta tecnologia.. Sensori interni dialogano con l'elettronica del veicolo per migliorare la sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pirelli in Georgia: ecco il Cyber™ Tyre, lo pneumatico intelligente Notizie correlate Cyber Tyre made in Georgia. Così Pirelli accantona la Cina e mira agli UsaCon l’azionista Sinochem reso innocuo grazie all’intervento del governo a mezzo golden power, ora la Bicocca è pronta a rafforzare la produzione dei... Pirelli acquista 30% Univrses, partnership per potenziare il Cyber Tyre(Adnkronos) – Pirelli e la società svedese Univrses hanno siglato un accordo che prevede l'integrazione nel sistema Pirelli Cyber Tyre di tecnologie... Aggiornamenti e contenuti dedicati Pirelli avvierà la produzione del Cyber™ Tyre in GeorgiaLa decisione consolida la presenza industriale del gruppo negli Stati Uniti, rafforzandone l'importanza strategica. La nuova tecnologia permetterà un vantaggio competitivo distintivo in un mercato in ... tg24.sky.it Pirelli, con il golden power si rafforza negli Usa: in arrivo un nuovo impianto in Georgia per i Cyber Tyre«L’avvio dell’impianto rafforza ulteriormente la nostra presenza industriale e le nostre capacità di innovazione negli Stati Uniti», ha dichiarato Claudio Zanardo, ceo di Pirelli North America ... corriere.it