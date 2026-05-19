Pirelli Cyber Tyre 1.500 chilometri sulla Pagani Utopia Roadster per raccontare il pneumatico del futuro

Un pneumatico chiamato Pirelli Cyber Tyre è stato testato su una hypercar molto particolare, con un percorso che ha toccato diverse città europee. La vettura, una delle più esclusive al mondo, ha percorso oltre 1.500 chilometri tra Modena, la Germania e Milano. La prova ha coinvolto un percorso che ha attraversato varie strade e condizioni, con l’obiettivo di mostrare le caratteristiche di questa nuova tecnologia di pneumatici. La sperimentazione si è concentrata sulla resistenza e sulle performance del pneumatico durante il tragitto.

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Da Modena alla Germania, fino a Milano, attraversando l’Europa per oltre 1.500 chilometri al volante di una delle hypercar più esclusive al mondo. Ma il protagonista, questa volta, non è soltanto la Pagani Utopia Roadster. Al centro del viaggio c’è infatti il Cyber Tyre di Pirelli, la tecnologia che trasforma il pneumatico in un sistema intelligente capace di dialogare con l’elettronica della vettura e di leggere ciò che accade sull’asfalto. Un progetto che unisce tre nomi simbolo dell’innovazione automotive: Pirelli, Pagani Automobili e Bosch Engineering. Da San Cesario sul Panaro alla Germania. Il viaggio è partito dalla sede di Pagani Automobili, a San Cesario sul Panaro, dove nasce la Utopia Roadster, primo modello ad adottare il sistema Cyber Tyre integrato con i sistemi elettronici che governano la dinamica del veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pirelli Cyber Tyre, 1.500 chilometri sulla Pagani Utopia Roadster per raccontare il pneumatico del futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video My Cybertruck's New Beefy BFGoodrich KO3 Tires – $2,278 & Ready to Get Dirty Sullo stesso argomento Leggi anche: Il Cyber Tyre Pirelli supera l’esame della Pagani Utopia Pirelli in Georgia: ecco il Cyber™ Tyre, lo pneumatico intelligente? Cosa scoprirai Come faranno i sensori interni a dialogare con l'elettronica dell'auto? Cosa cambierà concretamente per la sicurezza del conducente... Pirelli e Pagani portano su strada il Cyber Tyre ift.tt/aK1et0Z x.com Pagani Utopia Roadster, 1500 km percorsi con i pneumatici Pirelli Cyber TyreUna Pagani Utopia Roadster con tecnologia Cyber Tyre ha percorso un viaggio di oltre 1.500 chilometri in Europa partendo dalla sede di Pagani Automobili, a San Cesario sul Panaro, ed arrivando a quell ... ansa.it Pirelli e Pagani portano su strada il Cyber TyrePirelli Cyber Tyre trasforma il pneumatico in sensore: debutto su Pagani Utopia Roadster e nuovi sviluppi per sicurezza e ADAS. affaritaliani.it