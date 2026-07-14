Un centro antiveleni di Bergamo ha pubblicato un avviso sui rischi legati all’ingestione accidentale di pile al litio, che spesso si presentano come oggetti piccoli e lucidi, simili a bottoni. Il comunicato evidenzia come questa situazione possa rappresentare un pericolo per bambini e animali domestici. Sono stati forniti consigli pratici su cosa fare in caso di ingestione e sull’importanza di mantenere le pile fuori dalla portata dei più piccoli.

Piccole, tonde come bottoni e lucide quanto basta. Forse non ci pensiamo, ma fra le tante insidie domestiche per i bambini (o gli animali) dovremmo considerare anche le pile al litio. Perché, anche quando sono scariche, possono provocare gravi lesioni. E i numeri delle strutture specializzate sono di quelli che colpiscono. Solo a Bergamo sono stati trattati 12 casi di ingestione di pile al litio ad alto voltaggio negli ultimi 18 mes i, su 42 consulenze per ingestione di batterie. Così dal Centro Antiveleni dell’ASST Papa Giovanni XXIII, i tossicologi accedono i riflettori su questa insidia sottovalutata. Si tratta di un problema diffuso, anche se ormai in commercio esistono delle pile dal sapore disgustoso, ‘spalmate’ di bitrex: un additivo amarissimo e non tossico, aggiunto proprio per ridurre il rischio di ingestione occasionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Pile al litio ingoiate per errore: tutti i rischi e i consigli del Centro antiveleni di Bergamo

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