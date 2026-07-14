Al Papa Giovanni 12 casi in 18 mesi di pile al litio ingerite da bambini | Anche scariche possono causare lesioni gravi
In 18 mesi, al Papa Giovanni sono stati trattati 12 bambini che avevano ingerito pile al litio ad alto voltaggio, su un totale di 42 casi di ingestione di batterie. Le pile ingerite sono state gestite con interventi medici specifici. Le autorità sanitarie sottolineano che anche le scariche delle batterie possono provocare gravi lesioni. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali esiti o danni permanenti.
Bergamo. Dodici casi di ingestione di pile al litio ad alto voltaggio trattati negli ultimi 18 mesi, nell’ambito di 42 consulenze per ingestione di batterie. È il dato registrato dal Centro Antiveleni dell’ASST Papa Giovanni XXIII, che richiama l’attenzione su un rischio domestico poco conosciuto ma potenzialmente gravissimo, soprattutto nei bambini. Le pile a bottone al litio sono impiegate in numerosi dispositivi di uso quotidiano: telecomandi, orologi, bilance, giocattoli, piccoli apparecchi elettronici. E molto altro. Piccole e lucide, attirano facilmente la curiosità dei bambini che tendono a esplorare il mondo portando gli oggetti alla bocca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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