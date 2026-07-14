Al Papa Giovanni 12 casi in 18 mesi di pile al litio ingerite da bambini | Anche scariche possono causare lesioni gravi

Notizia in breve

In 18 mesi, al Papa Giovanni sono stati trattati 12 bambini che avevano ingerito pile al litio ad alto voltaggio, su un totale di 42 casi di ingestione di batterie. Le pile ingerite sono state gestite con interventi medici specifici. Le autorità sanitarie sottolineano che anche le scariche delle batterie possono provocare gravi lesioni. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali esiti o danni permanenti.