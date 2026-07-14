Pic nic sul marciapiede

Da lanazione.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una mamma e i suoi figli hanno condiviso un pasto con un senzatetto seduto sul marciapiede di viale VIII Marzo. L’evento si è svolto su un’area tra una panchina e la pista ciclabile, dove hanno organizzato un “pic nic” sull’asfalto come gesto di solidarietà.

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TERNI Mamma e figli cenano con un senzatetto sul marciapiede. “Pic nic“ sull’asfalto di viale VIII Marzo, tra la panchina e la pista ciclabile, in segno di solidarietà. A raccontare la storia in un post Fb. corredato da foto, è Sara Bernardini: "E così ho portato i miei figli a cena con un senzatetto. Tutto è iniziato da Lorenzo che lo ha visto su quella panchina e ha deciso di lasciargli i pop corn. Il giorno dopo era ancora lì, ho chiamato un’ambulanza e lo hanno portato in pronto soccorso. Il giorno dopo era di nuovo li. Ho chiamato polizia, vigili urbani, preti, Caritas, assistenti sociali, scritto al welfare, al Comune e al sindaco, la risposta è sempre quella: sono fantasmi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

pic nic sul marciapiede
© Lanazione.it - “Pic nic“ sul marciapiede
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Picnics and Sunbathing, Swedish Style

Video ?? Picnics and Sunbathing, Swedish Style

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