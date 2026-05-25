Una volpe colta sul fatto con i wurstel rubati a un pic nic La polizia canadese | Rilasciato il colpevole
Una volpe rossa è stata sorpresa mentre rubava wurstel a un barbecue durante un picnic. La polizia canadese ha pubblicato la vicenda su Instagram, scherzando sul fatto che fosse diventata “sospettata”, e ha invitato le persone a rispettare la fauna selvatica durante le uscite all'aperto. La volpe è stata successivamente rilasciata. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla convivenza tra umani e animali selvatici in ambienti naturali.
Una volpe rossa ruba wurstel a un barbecue in Canada: la polizia locale su Instagram la descrive ironicamente come “sospettato” e racconta la storia per chiedere attenzione e rispetto della fauna selvatica a tutti coloro che si recano sul posto per fare scampagnate in natura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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