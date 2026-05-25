Una volpe colta sul fatto con i wurstel rubati a un pic nic La polizia canadese | Rilasciato il colpevole

Notizia in breve

Una volpe rossa è stata sorpresa mentre rubava wurstel a un barbecue durante un picnic. La polizia canadese ha pubblicato la vicenda su Instagram, scherzando sul fatto che fosse diventata “sospettata”, e ha invitato le persone a rispettare la fauna selvatica durante le uscite all'aperto. La volpe è stata successivamente rilasciata. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla convivenza tra umani e animali selvatici in ambienti naturali.