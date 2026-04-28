Eroi alberi e poeti di Villa Borghese con vegan pic nic

Nel cuore di Villa Borghese, tra viali alberati e monumenti storici, si svolge un evento che unisce arte, natura e gastronomia. Durante il vegan picnic, i partecipanti possono godere di un’atmosfera informale immersa in un paesaggio che ospita statue e personaggi celebri della letteratura e della storia. L’iniziativa invita a scoprire i luoghi simbolici del parco, dove le figure di pietra sembrano raccontare storie di tempi passati.

Dalla loro eternità di pietra, tra i deliziosi viali alberati di Villa Borghese, celeberrimi personaggi della letteratura e protagonisti della grande storia ci parlano di poesie indimenticabili o di eventi che hanno cambiato per sempre il mondo.C'è il “Poeta che amò l’Italia e la libertà”, e che.🔗 Leggi su Romatoday.it

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